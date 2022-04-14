Merdivenlerden düşen iş insanı hayatını kaybetti
Konya'nın Kulu ilçesinde evinin 2. katına çıktığı sırada dengesini kaybederek merdivenlerden düştüğü iddia edilen iş insanı, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, saat 03.30 sıralarında Kulu ilçesi Kemaliye Mahallesinde meydana geldi.İddiaya göre, bir dinlenme tesisinin sahibi olan Mustafa Ayrancı, evinin 2. katına çıkmak istediği sırada dengesini kaybederek beton zemine başının üzerine düştü.
Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Mustafa Ayrancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Mustafa Ayrancı'nın cenazesi gerçek ölüm sebebinin belirlenmesi için polis nezaretinde Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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