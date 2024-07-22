Meriç Nehri’ne giren 2 kişi kayboldu: Ekipler arama çalışması başlattı

Edirne'de serinlemek için Meriç Nehri'ne girip akıntıya kapılan kadınla onu kurtarmak isteyen kişi, kayboldu. Ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.

DHA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 16:34
Meriç Nehri’ne giren 2 kişi kayboldu: Ekipler arama çalışması başlattı
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Mehmet Müezzinoğlu Köprü yakınlarında saat 15.00 sıralarında bir kadın serinlemek için Meriç Nehri'ne girdi.

Bir süre sonra kadının suda çırpındığını gören 2 kişi de nehre girdi. Ancak kadın ile bu kişilerden biri kısa süre sonra gözden kayboldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp 2 kişiyi bulmak için nehirde botla arama çalışması başlattı. 


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