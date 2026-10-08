Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan fon skandalında üstü örtülü eleştiri: ‘İlgili kurumların adım atması gerekiyor’

Karahan önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda enflasyon sunumu yaptı. Sunumunda doğrudan fon skandalına değinmeyen Karahan, milletvekillerinin sorularını yanıtlarken konuya girdi. Karahan’ın açıklamaları dikkat çekti. Merkez Bankası olarak fiyat istikrarı hedefinden taviz vermeden, finansal istikrarı destekleyen tutumlarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Karahan, şunları söyledi:

“Öne çıkan biraz daha detay konular, sorular vardı bu fon meselesiyle ilgili, onlara da girmek istiyorum. Burada SPK’nın - özellikle bize bakan tarafıyla ilgili - basın duyurusunda da açıkladığı gibi, Aralık 2025 tarihinde bir Finansal İstikrar Komitesi toplanıyor, bu toplantıda yatırım fonlarına ilişkin hususlar gündem konusu yapılıyor ve SPK tarafından alınabilecek makroihtiyati tedbirler hususunda tavsiye kararı veriliyor, bu MSCI’ın açıklamasından, hazirandaki açıklamasından çok daha önce.”

Karahan, kendilerinin de Finansal İstikrar Komitesi’nin bir üyesi olarak bu toplantılarda bankacılık sektörü, yatırım fonları dâhil, banka dışı finansal kuruluşlara ilişkin konularda görüşlerini veriler ışığında ilettiklerini söyledi. Karahan, “Dediğim gibi, Aralık 2025’te yapılan değerlendirmeler ve o komitedeki istişareler sonucunda Finansal İstikrar Komitesi bir karar aldı, bu kararlar tavsiye niteliğinde oluyor, ilgili kurumların adım atması gerekiyor” dedi.

‘ŞOKUN BÜYÜKLÜĞÜ’

Karahan, konunun makro etkileri üzerine değerlendirmelerde bulunurken, “Ülke risk primi de bir miktar artmış olsa da yine de şokun büyüklüğüne baktığımızda istikrarlı bir seyir izlediğini söyleyebiliriz, bu da önemli bir gelişme” değerlendirmesini yaptı.

‘BAŞARILI OLAMADIĞIMIZI GÖRÜYORUZ’

Karahan, enflasyon konusundaki eleştirilere de yanıt verdi. Enflasyonda katılık, hedeflerin sürekli revize edilmesi, tutmaması, politikaların çalışmaması gibi çok çeşitli yorumlar olduğuna işaret eden Karahan, şunları söyledi:

“Şimdi, bir taraftan iç ve dış şokların yaşandığı, ciddi anlamda iç ve dış şokların yaşandığı bir süreç oldu burada ama 75’ten 30’lara da geldik bir tarafta. Bu bir kazanım bir taraftan ama bir taraftan da hedeflediğimiz düzeyde başarılı olamadığımızı görüyoruz, bunu da söylemekte fayda var.”