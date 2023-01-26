Merkez Bankası'ndan yurt dışı kaynaklı dövizlerini TL'ye çeviren firmalara destek
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerini Türk Lirası'na çevirmeleri durumunda, çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar firmalara destek verecek.
Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirası'na Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bu kapsamda, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin TCMB'ye satışı sırasında, firmalar verecekleri taahhüt karşılığında, Türk Lirası'na çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar döviz dönüşüm desteği alabilecek.
Firmalar, ülkeye getirdikleri yurt dışı kaynaklı dövizlerinin en az yüzde 40'ını TCMB'ye sattıktan sonra getirilen dövizin kalan kısmını kur korumalı dönüşüm hesabında değerlendirebilecek ve verdikleri taahhüt karşılığında Türk Lirası'na çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar döviz dönüşüm desteği alabilecek.
TCMB'ye satışı yapılacak dövizlerin ve Türk Lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülecek dövizlerin yurt dışı kaynaklı olduğunun tespiti bankalarca yapılacak.
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