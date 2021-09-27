Merkez Bankasını uyardı:  O tren de kaçtı!

27 Eylül 2021 Pazartesi, 10:33

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını köşesine taşıdı.

Muratoğlu, "Merkez Bankası'nın görevi ekonomiyi canlandırmaya çalışmak değil enflasyonu kontrol altına almaktır. O tren de kaçtı! Karar, kurları kim bilir nereye iter?" ifadelerini kullandı ve 'Gerçeği mi öğrenmek istiyorsun?' diyerek anlattı.

İşte Murat Muratoğlu'nun bugünkü yazısı;

PPK kararını Kavcıoğlu tek başına mı aldı?

Öncelikle çoğunluğun yanlış okuduğu gibi PKK'nın değil PPK'nın kararı… Yani Para Politikası Kurulu'nun… Çok takılmayın…

Merkez Bankası'nın gereksiz bir şekilde faiz düşürmesi sebebiyle Türk Lirası'nın aşırı değer kaybetmesinde her ne kadar Başkan Şahap Kavcıoğlu suçlansa da… Onun kurulda “bir oyu” var aslında…

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Para Politikası Kurulu 7 kişi… Başkan dışında diğer üyelerin üçü “profesör” ikisi “doktor” unvanlı… Onları kimse tanımadığı için bütün suç Kavcıoğlu'nun üzerine kaldı.

Kurul üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla toplanır ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde, başkanın yer aldığı tarafın teklifi kabul edilmiş sayılır.

İçlerinden birisi çıkıp, “benim oyum faizlerin 100 baz puan indirilmesi yönündeydi. Nedeni de profesörlüğümün verdiği engin bilgiyle koltuğa yapışma tercihimdi” falan dese bari…

Bu karar bana kapak olsun!

Faiz kararı öncesi yapılan anketlerde Merkez Bankası'nın düşürülmesini bekleyen pek çıkmadı! Yabancı kurumlar bu ülkeyi hâlâ kavrayamadıkları için teoriye takıldı. Faiz sabit bırakılacak deyip yanıldı. Nitekim ben de ay sonunda mevduattan kesilen stopajın artmasının faiz indirimi yerine geçeceğini, faizlere dokunmayıp önce onun bekleneceğini tahmin etmiştim. Bu kadar ahmakça bir karar alabileceklerine ihtimal vermemiştim.

Halt etmişim! Hâlâ mantıklı davranacaklarını bekleyecek kadar safmışım… Kapak olsun bana…

Göreve ihanet!

Onlar da haklı… Başkan bağımsızım havalarına girip, beklentileri düşünüp faizlere hiç dokunmasaydı ya işsizdi ya da Şırnak Merkez Bankası Başkanı… Şırnak'ta Merkez Bankası olmaması ufak bir ayrıntı…

Oysa Merkez Bankası'nın görevi ekonomiyi canlandırmaya çalışmak değil enflasyonu kontrol altına almaktır. O tren de kaçtı! Karar, kurları kim bilir nereye iter?

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Sokaktan geçen bir vatandaş bu kararı alsa kapasitesi bu kadar deyip geçersin. Lakin ithal etmeden ürettiğimiz ne var ki? Bilmiyorlar mı enflasyonu yükselteceğini?

Tabii ya… Geçiş garantisi, yolcu garantisi, hasta garantisini ihaleyi kapan şirketlere 25 yıl boyunca dolar ile ödeme yapacak bir ülkede doların artması onlar için niye sorun olsun ki? Ceplerinden vermiyorlar ya sonuçta… Hepsi vatandaşın vergisi…

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İşin fena tarafı, faiz indirim kararı sana bana mantıksız geliyor. Oysa bazılarına sorsan ölümüne savunurlar! Birkaç ay sonra ülkenin geldiği durumu görünce onlar da anlayacaklar.

Faizlerin düşürülmesini kim istedi?

Bundan 8 ay önceye kadar Merkez Bankası fazladan sattığı dolarları yerine koymak için bekleyeceğini, faizleri düşürmeyeceğini, sıkı para politikası uygulayacağını söylüyordu.

Zamanın başkanı Naci Ağbal bu oyunu kurallarına göre oynamaya çalışıyordu. Kovuldu!

Yıllar boyunca gördük ki, o iş öyle olmuyor. Harcamalar kısılmadıkça, ihale dağıtmadıkça, yandaşlar doyurulmadıkça İktidar kendinde ayakta duracak mecali bulamıyor.

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Kimse faizlerin yükselmesini, yüksekte kalmasını istemez. Lakin mecbur gereğini yapacaksın. Bu değişmez.

Faiz yükselince yüksek faizin maliyeti vatandaşa… Dolar yükselince yüksek dolar kurunun maliyeti yine vatandaşa… Biri düşse diğeri… Nedir bunun sebebi? Herkes biliyor! İlla adını yazmam mı gerekli?

Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi?

Aslında her gün devalüasyon oluyor. Türk Lirası sürekli değer kaybediyor. Ülke insanı her gün fakirleşiyor.

Hani diyorlar ya; Amerika yapıyor, İngiliz ajanlarının oyunu, Siyonistler, Suriye'ye girmemiz, ekonomik darbe…

Erdoğan antipatisi, Rusya ile yakınlaşmamız, yüksek özel sektör borcu, kötü giden ekonomi, hatalı yatırımlar, cari açık, verilen kamu garantileri…

Dünyada doların değer kazanması, genişlemeci para politikalarının bitmesi, falan, filan… Seç, beğen, al!

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Gerçeği mi öğrenmek istiyorsun? Ülke kötü yönetiliyor! Yılların birikimi… Hem de o herkesin yere göğe sığdıramadığı günlerden başlayarak…

Oturup da İktidardan bir hamle yapmasını veya Merkez Bankası'nın bu gidişata dur demesini beklemek yersiz. Türk Lirası'nın değer kaybını durdurabilecek zihniyete ve kapasiteye sahip değiller!

Ekonomi balata yakıyor. Dumanlar çıkıyor. Ne dolar ne enflasyon iniyor, ne piyasalar rahatlıyor. Bilin bakalım araba nereye gidiyor?