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Mersin'de 3 belediye başkanı tutuklandı: YENİ Partili Murat Emir'den sert tepki

Mersin'de 3 belediye başkanı tutuklandı: YENİ Partili Murat Emir'den sert tepki

6.10.2026 12:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Mersin'de 3 belediye başkanı tutuklandı: YENİ Partili Murat Emir'den sert tepki

Mersin'de belediye başkanları Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in tutuklanmasına tepki gösteren YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, "Milyonların oyuyla seçilmiş iradeyi, masa başı operasyonlara teslim etmeyiz" dedi.
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Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in tutuklanmasının yankıları sürüyor.

"MİLYONLARIN İRADESİNİ, MASA BAŞI OPERASYONLARA TESLİM ETMEYİZ"

Üç belediye başkanı hakkında verilen tutuklama kararlarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösteren YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, şunları kaydetti:

"Sandıkta bükemedikleri bileği, asılsız kumpaslar ve yargı sopasıyla kırmaya çalışanlar bilsin ki Mersin halkının iradesine kelepçe vurulamaz. Hizmetin önünü kesmek için kurulan bu siyasi kumpasa karşı Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in yanındayız. Milyonların oyuyla seçilmiş iradeyi, masa başı operasyonlara teslim etmeyiz."

İlgili Konular: #Murat Emir #Vahap Seçer #Mersin Büyükşehir Belediyesi #yeni parti

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