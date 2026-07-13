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Mersin'de acı olay: Ağabeyini kurtarmak için girdiği ırmakta boğuldu

Mersin'de acı olay: Ağabeyini kurtarmak için girdiği ırmakta boğuldu

13.07.2026 11:20:00
Güncellenme:
DHA
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Mersin'de acı olay: Ağabeyini kurtarmak için girdiği ırmakta boğuldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde ırmakta boğulma tehlikesi geçiren ağabeyini kurtarmak için suya giren Azmi Erdoğan (21), hayatını kaybetti.
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İlçedeki Taşçılı Mahallesi’ndeki Keşbükü Irmağı’na dün serinlemek için giren S.E. (24) akıntıya kapıldı.

Ağabeyini kurtarmak için suya giren Azmi Erdoğan da akıntıda sürüklenmeye başladı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kurtarılan S.E., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Akıntıda gözden kaybolan Azmi Erdoğan'ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Erdoğan'ın cesedi otopsi için morga götürüldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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