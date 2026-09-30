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Mersin’de AKP toplantısında 'teşkilat' gerilimi: Eski milletvekili Özkan eleştirdi, eski bakan Nebati tepki gösterdi!

Mersin’de AKP toplantısında 'teşkilat' gerilimi: Eski milletvekili Özkan eleştirdi, eski bakan Nebati tepki gösterdi!

30.09.2026 10:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Mersin’de AKP toplantısında 'teşkilat' gerilimi: Eski milletvekili Özkan eleştirdi, eski bakan Nebati tepki gösterdi!

AKP’nin Mersin İl Danışma Meclisi toplantısında teşkilatların saha çalışmaları üzerinden dikkat çeken bir tartışma yaşandı. Eski milletvekili Hacı Özkan’ın “Sahada ne kadar varsın?” sözlerine eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “AK Parti teşkilatları aslanlar gibi çalışıyor” diyerek karşılık verdi.
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AKP Mersin İl Danışma Meclisi toplantısında teşkilatların çalışmaları üzerinden dikkat çeken bir polemik yaşandı.

Toplantıda eski Mersin Milletvekili Hacı Özkan’ın teşkilatların sahadaki çalışmalarına yönelik eleştirilerine, Mersin Milletvekili ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tepki gösterdi.

Toplantıda söz alan Özkan, parti çalışmalarında söylemden çok sahadaki faaliyetlerin belirleyici olduğunu söyledi. Çamlıyayla’dan Anamur’a kadar teşkilatların sahada olup olmadığını sorgulayan Özkan, “Boş söylemle olmaz arkadaşlar. Eylemle olur, çalışmayla olur” ifadelerini kullandı.

Özkan, konuşmasının devamında kürsüden yapılan açıklamalarla sahadaki çalışmalar arasındaki farka dikkat çekerek, “Alırsın mikrofonu konuşursun. Ama sahada ne kadar varsın? Ne kadar varız?” diye konuştu.

NEBATİ’DEN SERT TEPKİ

Özkan’ın ardından kürsüye çıkan Nebati ise, AKP teşkilatlarının çalışmadığı yönündeki değerlendirmelere karşı çıktığını söyledi.

Özkan’a hitaben konuşan Nebati, “Hacı Bey, benim asla dayanamayacağım şey şudur: ‘AK Parti teşkilatları çalışmıyor, sadece konuşuyor’ diyenlere karşı dururum” dedi.

Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim AK Parti teşkilatı aslanlar gibi çalışıyor! AK Parti teşkilatlarına, düzgün bir şekilde çalışanlara, ter dökene, samimi bir şekilde çalışanlara, AK Parti’nin kadınına, gençliğine, yaşlısına ‘Hiç kimse çalışamazsın’ diyemez! Biz çalışıyoruz!”

Nebati, konuşmasının sonunda teşkilat mensuplarına birlik mesajı vererek, “Biz hep beraber biriz, birlikteyiz, hep beraber AK Partiliyiz ve Türkiye’yiz” ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #Nureddin Nebati #Mersin #tartışma #AKP teşkilatı

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