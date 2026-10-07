Mersin'de belediye başkanlarının tutuklanmasına protesto… Vahap Seçer’den mesaj: ‘Başımız dik, vicdanımız rahat’

CHP Mersin İl Başkanlığı, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in dün tutuklanmasının ardından Özgür Çocuk Parkı'nda düzenlediği bir program ile protesto etti.

Programa Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP'li milletvekilleri Gülcan Kış ve Müzeyyen Şevkin ile Emek Partisi, Halkevkeri, Sol Parti, Tüm Bel-Sen, Tüm Emeklilerin Sendikası katıldı. “Hak, hukuk, adalet”, “Baskılar bizi yıldıramaz”, “Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek”, “Darbeciler halka hesap verecek”, “Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Susmaya değil, direnmeye geldik”, “Vahap Başkan bizimdir, Mersin bizimdir” sloganlarının atıldığı programda açıklama yapan CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, şunları söyledi:

"Mersin seçtiğine sahip çıkıyor. Mersin başkanlarına sahip çıkıyor; daima da çıkmaya devam edecek. Perşembe günü üç belediye başkanımız, halkın seçtiği bu insanlar sabahın 5'inde evlerinden gözaltına alındılar. Biz bu muameleye karşıyız. Çağrıldıklarında gelecek, suçtan korkusu olmayan insanlara yapılan bu muameleyi kabul etmiyoruz. Belediye başkanlarımız 4 gün nezarethanede tutuldu; ardından adliyeye sevk edilerek yine haksız ve hukuksuz uygulamalarla tutuklandılar. Bizler yargılanmaya karşı değiliz, zaten yargılanıyoruz. Biz adalet istiyoruz, hukuk devleti istiyoruz, adil yargılanmak istiyoruz.

"BİZ BAŞKANLARIMIZIN SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ"

Vahap Başkanımız 2 milyonluk Mersin'in iradesini temsil etmektedir. Vahap Başkan'ın haksız ve hukuksuz şekilde tutuklanıp yargılanması, 2 milyon Mersinlinin hakkının gaspıdır; iradesini yok saymaktır. Hep dedik: Mersin, Türkiye'nin izdüşümüdür; barış ve huzur içinde yaşayan en örnek şehridir. Başkanımız da bu şehre yakışır bir biçimde Mersin'i yönetmiştir. Güneyden kuzeye, Anamur'dan Tarsus'a adaletle ve eşitlikle yaklaşmış, hizmetten başka bir şey düşünmemiştir. Ancak belediye başkanımıza ve halkın iradesine uygulanan bu muameleyi kabul etmiyoruz. Biz başkanlarımızın sonuna kadar yanında, arkasında olacağız. Bu haksızlık ve hukuksuzluk sona erinceye kadar da burada bulunacağız.

"VAHAP BAŞKANIMIZI ARAMIZDA GÖRENE KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Hiç kimsenin kuşkusu olmasın; ne Vahap Başkan'ın, ne diğer belediye başkanlarımızın, ne de bizlerin bu operasyonlardan çekindiği bir şey vardır. İçimiz rahattır; Mersinlilerin de içi rahat olsun. Az önce Vahap Başkanımızın yanından geldim, diğer belediye başkanlarımızı da gördüm. Hepsinin morali gayet iyi ve yerinde. Vahap Başkanımızın hepinize, tüm Mersin'e selamları var. Bu haksız muamelenin bir an önce sona ereceğine, hakkın ve hukukun yerini bulacağına inanıyor; adalete güveniyor. Biz de inanıyoruz, inanmak istiyoruz. Vahap Başkanımızı aramızda görünceye kadar da bu mücadeleye devam edeceğiz."

Tüm Bel-Sen Mersin Şube Başkanı Mustafa Özbay ise "Demokrasinin ve irademizin gasp edilmesini kabul etmiyoruz. Yargının ülkede siyasal düzen dizayn etmek için adeta bir araç gibi kullanılarak demokratik siyasete müdahale edildiği bu haksız ve hukuksuz siyasi operasyonun halkın demokratik iradesine yeni bir dalma darbe olması itibarıyla emek ve demokrasi güçlerinin bütünlüğüne yönelik sistematik saldırıların bir parçası olarak görüyoruz ve biz asla bunu kabul etmiyoruz. Evet, çok zor günlerden geç geçiyoruz. Ülkemiz çok çok sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Umudumuzu büyüterek birleşik mücadeleyi örgütlemekten başka çaremiz yoktur" dedi.

Müzeyyen Şevkin, tutuklanan belediye başkanlarının suçsuz olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

"İnsanların baştan potansiyel suçluymuş gibi 4 gün gözaltında tutulması ve ardından adeta suçluymuş gibi tutuklu yargılanmaları, bir hukuk devletinde kabul edilebilecek bir durum değildir arkadaşlar. Hukukun üstünlüğüne her zaman inanmak istiyoruz. Bu insanlar tutuksuz da yargılanabilirler; kaldı ki yargılanmaktan da kaçmıyorlar. Dolayısıyla başkanlarımızın, yargılanacaklarsa dahi bir an önce tutuksuz olarak yargılanmaları büyük önem taşımaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'Belediyeleri silkeleyin' dediği günden bu yana ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partili belediyeler üzerinde yoğun bir baskı var.

"BİZ ADALETE, HUKUKA İNANMAK İSTİYORUZ"

Belediyelerimiz ne yazık ki sadece ekonomik olarak değil, hukukun üstünlüğünün yok sayıldığı bir anlayışla hukuksal olarak da silkeleniyor. Hem ekonomik darboğaza sokularak hizmet yapmaları engelleniyor hem de sanki birer suçluymuş gibi sabahın kör şafağında evlerinden alınarak gözaltına atılıyorlar. Biz adalete inanmak istiyoruz; biz hukuka inanmak istiyoruz. Gidip biat eden belediye başkanlarının değil, alnının akıyla bedel ödeyen belediye başkanlarımızın yanında olmaya her zaman devam edeceğiz."

"BAŞKANLARIMIZ HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ DİMDİK DURUYORLAR"

Tarsus Cezaevi'ni ziyaret eden Gülcan Kış ise şunların söyledi:

"İçimde çok büyük bir öfke ve kızgınlık var; hissettiklerimi kelimelere nasıl dökeceğimi bilemiyorum. Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’i, Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit'i ve Mezitli Belediye Başkanımız Ahmet Serkan Tuncer'i tüm Mersinliler adına ziyaret ettim. Sizlere şunu söylemek istiyorum: Başkanlarımız her zaman olduğu gibi çok güçlü ve dimdik duruyorlar. Çünkü kendileri de siz Mersinli hemşehrilerim kadar, yaptıkları işin ne kadar halk odaklı ve kente hizmet niteliğinde olduğunun farkındalar. Üç başkanımızın da sizlere kucak dolusu sevgi ve selamlarını getirdim.

Değerli hemşehrilerim; Mersin, bu haksız ve hukuksuz uygulamayla ve yaklaşık 1,5 yıldır Türkiye'de uygulanan bu yöntemle ilk olarak Silifke Belediye Başkanımız Mustafa Turgut'a yapılan operasyonla tanışmış oldu. Diliyorduk ki süreç orada sınırlı kalsın ve başkanımızın suçsuzluğu anlaşılarak serbest bırakılsın. Fakat biz bunu beklerken Mersin, 1 Ekim sabahı daha büyük bir karanlığa uyandı. Düşünebiliyor musunuz? Hizmetleriyle hayatını Mersin'in geleceğine adamış bu belediye başkanlarımızın yeri cezaevi değildir değerli arkadaşlarım.

"BU KENT BAŞKANLARINI ÇOK İYİ TANIYOR"

Başkanlarımız dediler ki: 'Biz iyiyiz. Mersinli hemşehrilerimize söyleyin, başlarını eğmesinler.' Çünkü biliyorlar ki dışarıda koca bir Mersin var; onlara inanan, güvenen ve iradesine sahip çıkan yüz binler var. 1 Ekim sabahı Mersin'in üzerine bir karanlık çöktü değerli hemşehrilerim; 6 Ekim sabahı ise o karanlık büyük bir hüzne dönüştü. Her birinizin gözündeki o yaşa tanık olan bir milletvekili olarak şu sözü veriyorum: Başkanlarınızı alıp tekrar Mersin'e getirene kadar, sonuna kadar mücadele edeceğim değerli hemşehrilerim! Vahap Başkanımızı ve değerli belediye başkanlarımızı tutuklamış olabilirler ama bir şeyi unutuyorlar: Başkanlarımızı dört duvar arasına koyabilirsiniz fakat bugün burada gördüğünüz gibi bu şehrin inancını ve sevgisini o dört duvara hapsedemezsiniz. Bu kent başkanlarını çok iyi tanıyor.

1 Ekim'den önce Türkiye neyi konuşuyordu? Milyarlar, fonlar konuşuluyordu; paranın hangi hesaptan çıkıp hangi hesaba gittiği tartışılıyordu. Bunların hesabı sorulmazken Mersin'e operasyon yapıldı. Şimdi buradan soruyorum: Fon vurgununu kapatmak için mi Mersin'e bu operasyonu yaptınız? Fon vurgununu unutturmak için mi Vahap Seçer Başkanımızı manşetlere taşıdınız? Biz bu soruları sormaktan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü mesele Mersin'in iradesidir, sandığın iradesidir! Sandıkta alamadıkları bu makamları maalesef bu şekilde haksız ve hukuksuz yollarla ele geçirmeye çalışıyorlar. Biraz önce Müzeyyen Vekilimin de söylediği gibi, bedel ödemeye hazır olan belediye başkanlarımıza sahip çıkalım. Korkudan koşa koşa nereye gideceğini bilenler ise bizden değildir, bizim değildir arkadaşlar!"

"MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÖREVİNİN BAŞINDADIR"

Son olarak Koral Ömür, Vahap Seçer'in cezaevinden gönderdiği mesajı vatandaşlara okudu. Seçer, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili vatandaşlarım; bugün yalnızca şahsıma değil, 31 Mart'ta sandıkta ortaya çıkan Mersin halkının iradesine de ağır bir müdahalede bulunulmuştur. Mersin'in iradesine yapılan bu müdahaleyi kabul etmiyorum. Yaklaşık 2,5 milyon insanın yaşadığı bu kentin demokratik iradesi yok sayılamaz. Mersin'in geleceği, halkın özgür iradesinin dışında şekillendirilemez. Sizlerin iradesiyle üstlendiğim bu görevi, 2019 yılından bu yana büyük bir sorumluluk ve onurla taşıyorum. Bugün bulunduğum yer, Mersin'e olan sorumluluğumu da sizlere verdiğim sözü de değiştirmez. Biz hukuka, adalete ve milletimizin vicdanına inanıyoruz. Başımız dik, vicdanımız rahat. Haklılığımızı hukuk önünde sonuna kadar savunacağız. Hemşehrilerim şunu bilsin ki Mersin sahipsiz değildir. Mersin Büyükşehir Belediyesi de görevinin başındadır."