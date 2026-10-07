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Mersin'de büyük 'uyuşturucu' operasyonu: 273 kişi hakkında gözaltı kararı

Mersin'de büyük 'uyuşturucu' operasyonu: 273 kişi hakkında gözaltı kararı

7.10.2026 09:40:00
Güncellenme:
İHA
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Mersin'de büyük 'uyuşturucu' operasyonu: 273 kişi hakkında gözaltı kararı

Mersin ve 4 ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada belirlenen 273 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı.
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Mersin, Tarsus, Silifke, Erdemli ve Anamur Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda, uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak suçlarına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve amirlikleri tarafından çalışma yapıldı.

Çalışmada merkezde 34, ilçelerden Anamur’da 15, Tarsus’ta 100, Erdemli’de 34 ve Silifke’de 90 şahıs olmak üzere toplam 273 kişi belirlendi.

ADRESLERE ŞAFAK OPERASYONU

Belirlenen şüphelilerin yakalanması için bugün şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda belirlenen şüphelilerin çoğunluğunun gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltı ve arama işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İlgili Konular: #uyuşturucu #Mersin

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