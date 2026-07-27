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Mersin’de deniz faciası: Aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 çocuk kayıp!

Mersin’de deniz faciası: Aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 çocuk kayıp!

27.07.2026 07:47:00
Güncellenme:
DHA
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Mersin’de deniz faciası: Aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 çocuk kayıp!

Mersin’in Tarsus ilçesinde serinlemek için denize giren aynı aileden 5 kişi, kuvvetli dalgalar nedeniyle açığa sürüklendi. Anne, baba ve annenin kız kardeşi yaşamını yitirirken, 16 yaşındaki bir çocuk kayboldu; denizden çıkarılan diğer çocuk ise hastanede tedavi altına alındı.
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Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi sahilinde denize giren aynı aileden 5 kişi, kuvvetli dalgaların etkisiyle açığa sürüklendi. Ekiplerin arama çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp çocuğu bulmak için denizden ve karadan çalışma başlatıldı.

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olay, saat 18.00 sıralarında Kulak Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren aile üyeleri, kısa süre sonra dalgalarla açığa sürüklendi.

Aileyi kurtarmak için denize giren 2 kişi de boğulma tehlikesi geçirdi ancak kendi imkânlarıyla kıyıya çıkmayı başardı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmalarında anne, baba ve annenin kız kardeşinin cansız bedenleri denizden çıkarıldı. Ailenin 16 yaşındaki kız çocuğu ise yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Hayatını kaybedenlerin Savaş Öztürk (42), eşi Zehra Öztürk (39) ve Zehra Öztürk’ün kız kardeşi Ceylan Dağşan (30) olduğu belirlendi.

Hastanede tedavisi süren kişinin çiftin kızları Fatma Öztürk (16), kayıp kişinin ise yeğenleri Halil Öztürk (16) olduğu açıklandı.

VALİ TOROS: 4 BOT VE 4 DALGIÇLA ARANIYOR

Olay yerine gelen Mersin Valisi Atilla Toros, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Toros, 5 kişilik aileyi kurtarmak için 2 kişinin daha denize girdiğini ve bu kişilerin kendi imkânlarıyla kıyıya çıktığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“5 kişilik aileden anne, baba ve annenin kız kardeşi maalesef hayatını kaybetti. Denizden çıkarılan kız çocuğunun hastanedeki tedavisi devam etmektedir. Sağlık durumunun iyiye gittiği bilgisi tarafımıza ulaştı.”

KAYIP ÇOCUK İÇİN ARAMA SÜRÜYOR

Vali Toros, kayıp Halil Öztürk’ü arama çalışmalarının 2 Sahil Güvenlik, 1 AFAD ve 1 polis botu olmak üzere toplam 4 bot ve 4 dalgıçla sürdürüldüğünü açıkladı.

Denizde su altı ve su üstü arama çalışmaları devam ederken, kıyı şeridinde de emniyet, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin görev yaptığı bildirildi.

İlgili Konular: #deniz #Mersin #boğulma

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