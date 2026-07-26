Mersin'de feci olay: 3 kişinin cansız bedeni bulundu, 1'i kayıp

Olay, Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, denize gelen 5 kişi yüzmeye başladı.

Denize girenlerden 1'i çıkarken, 1'i çocuk 4'ü dalgaların arasında gözden kayboldu.

Durumun 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalarda 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp bir çocuğun bulunması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Mersin Valisi Atilla Toros da bölgeye gelerek, çalışmaları yerinde takip ediyor.