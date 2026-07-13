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Mersin'de FETÖ operasyonu: 58 gözaltı

Mersin'de FETÖ operasyonu: 58 gözaltı

13.07.2026 20:37:00
Güncellenme:
DHA
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Mersin'de FETÖ operasyonu: 58 gözaltı

Mersin merkezli FETÖ operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 70 şüpheliden 58'i yakalandı. Adreslerinde bulunamayan 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 58 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlükleri ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında kimlikleri tespit edilen 70 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 58 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 12 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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