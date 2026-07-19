Mersin'de 'GBT' gerginliği: Polis merkezinin camını kırdılar!

Olay, 17 Temmuz gecesi Kızkalesi Mahallesi sahilinde meydana geldi.
'GBT' SIRASINDA GERGİNLİK
İddiaya göre; bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri, 4 kişinin kimliğini kontrol etmek için GBT yapmak istedi.
Görevli polislere mukavemette bulunarak kimliklerini göstermeyen kişiler, arbede çıkardı.
POLİS MERKEZİNİN CAMINI KIRDILAR
Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler, götürüldükleri polis merkezinde de taşkınlık çıkardı.
Merkezin camını kıran şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.