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Mersin'de 'GBT' gerginliği: Polis merkezinin camını kırdılar!

Mersin'de 'GBT' gerginliği: Polis merkezinin camını kırdılar!

19.07.2026 14:41:00
Güncellenme:
DHA
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Mersin'de 'GBT' gerginliği: Polis merkezinin camını kırdılar!

Mersin'in Erdemli ilçesinde polisin kimlik kontrolü sırasında arbede çıkaran ve gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü polis merkezinin camını kıran 4 şüpheli tutuklandı.
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Olay, 17 Temmuz gecesi Kızkalesi Mahallesi sahilinde meydana geldi.

'GBT' SIRASINDA GERGİNLİK

İddiaya göre; bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri, 4 kişinin kimliğini kontrol etmek için GBT yapmak istedi.

Görevli polislere mukavemette bulunarak kimliklerini göstermeyen kişiler, arbede çıkardı.

POLİS MERKEZİNİN CAMINI KIRDILAR

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler, götürüldükleri polis merkezinde de taşkınlık çıkardı.

Merkezin camını kıran şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İlgili Konular: #Mersin #polis merkezi