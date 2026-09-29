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Mersin’de IŞİD operasyonu: 3 tutuklama

Mersin’de IŞİD operasyonu: 3 tutuklama

29.09.2026 22:14:00
Güncellenme:
DHA
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Mersin’de IŞİD operasyonu: 3 tutuklama

Mersin’de terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; MİT Başkanlığı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, IŞİD’e yönelik operasyon düzenlendi. 

Geçmiş dönemlerde terör örgütü IŞİD bünyesinde faaliyet gösterdiği ve açık kaynaklar üzerinden örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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