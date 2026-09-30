Mersin'de kimya fabrikasında korkutan yangın

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Şakirgülmen Mahallesi'nde sabun ve deterjan gibi ürünler imal edilen fabrikanın bir bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fabrikanın çevresinde önlem alan ekipler, alevlere müdahale ediyor.

FABRİKADA BÜYÜK ZARAR

Yaklaşık 2 saatten fazla süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ederken, yangın nedeniyle işletmede büyük çapta maddi zarar oluştuğu belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, hasarın da yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.