Mersin'de markette çocuğa darp: Şüpheli gözaltına alındı

Olay, Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. M.E.'nin henüz bilinmeyen nedenle kovaladığı 4 çocuk, markete sığındı.

Kendisi de markete giren M.E., rafların arasında gizlenirken yakaladığı çocuklardan Mehmet Ali D.'yi darbetti.

Olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla çalışma başlatan Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.E.'yi gözaltına aldı.

Mehmet Ali D. de götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumu iyi olan Mehmet Ali D.'yi AKP Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletip hediye verdi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.