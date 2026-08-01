Mersin'de markette çocuğa darp: Şüpheli tutuklandı

Olay, Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Mehmet Erke'nin henüz bilinmeyen nedenle kovaladığı 4 çocuk, markete sığındı.
Kendisi de markete giren Mehmet Erke, rafların arasında gizlenirken yakaladığı çocuklardan Mehmet Ali D.'yi darbetti.
Olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla çalışma başlatan Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Mehmet Erke'yi gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Soruşturmada “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen şüpheli Mehmet Erke, Mersin 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.