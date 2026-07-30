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Mersin'de orman yangını: Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıktı

Mersin'de orman yangını: Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıktı

30.07.2026 15:27:00
Güncellenme:
ANKA
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Mersin'de orman yangını: Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıktı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde tarım arazileri ile yerleşim yerlerine yakın bir bölgede orman yangını çıktı. Bölgede saatte 70 kilometreye ulaşması beklenen rüzgar nedeniyle ekipler, alevlerin büyümemesi için yoğun çalışma yürütüyor.
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Mersin'in Aydıncık ilçesine bağlı Eskiyörük Karatepe mevkisinde orman yangını çıktı. Tarım alanları ve köy konutlarının bulunduğu bölgeye yakın noktada başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan müdahale ediyor.

YERLEŞİM YERLERİNE YAKIN NOKTADA ÇIKTI

Yangının çıktığı bölgede tarım alanlarının yanı sıra köy evleri ve ağıl olarak kullanılan yapılar da bulunuyor.

Ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

RÜZGAR MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Meteoroloji, bölgede kuzeyden güneye saatte 50 ila 70 kilometre hızla kuvvetli rüzgar beklendiği yönünde uyarıda bulunmuştu.

Rüzgarın etkisiyle yangının büyüme riskine karşı Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede yoğun müdahale gerçekleştiriyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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