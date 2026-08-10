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Mersin’de silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Mersin’de silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

10.08.2026 00:51:00
Güncellenme:
İHA
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Mersin’de silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Mersin’in Mezitli ilçesinde bir kişiye yönelik düzenlendiği iddia edilen silahlı saldırıda 26 yaşındaki Özhan Büyük hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olayda yoldan geçen minibüse kurşun isabet etti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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Olay, Mezitli ilçesi Soli Yolu üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kişiye yönelik ateş açıldı. Saldırı sırasında çevrede panik yaşanırken, yoldan geçen dolmuş da kurşunların hedefi oldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 26 yaşındaki Özhan Büyük’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Saldırıda ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralanırken, seken kurşunlardan birinin minibüse isabet ettiği öğrenildi.

Olayın ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen A.U. isimli şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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