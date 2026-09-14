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Mersin'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 42 gözaltı

Mersin'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 42 gözaltı

14.09.2026 13:44:00
Güncellenme:
DHA
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Mersin'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 42 gözaltı

Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, banka hesaplarında 7 milyar 640 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlenen 42 şüpheli gözaltına alındı.
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Mersin ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, 50 şüphelinin banka hesap bilgilerini yasa dışı bahis suçunda kullandırdıkları belirlendi.

Hesaplarında 7 milyar 640 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlenen 42 şüpheli, adreslerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı.

8 KİŞİ ARANIYOR

Adreslerinde bulunamayan 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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