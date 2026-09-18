Mersin’de yasadışı bahis operasyonu: 30 tutuklama

Mersin ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, 50 şüphelinin banka hesap bilgilerini yasadışı bahis suçunda kullandırdıkları belirlendi.

Hesaplarında 7 milyar 640 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlenen 49 şüpheli, adreslerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışması sürüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Hakim karşısına çıkan 45 şüpheliden 30'u tutuklanırken, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bıkarıldı.

Öte yandan şüphelilerin hesaplarının kullanıldığı tespit edilen 27 yasadışı bahis sitesi, mahkeme kararıyla erişime engellendi.