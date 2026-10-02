Mersin'deki operasyonda pijamalı kadın görüntüsüne EŞİK'ten tepki: 'Mahremiyet ihlal edildi'

Mersin'de düzenlenen operasyonlar sırasında bir kadının kendi evinde pijamalarıyla görüntülenmesi ve bu görüntülerin kamuoyuna servis edilmesine yönelik tepkiler sürüyor.

EŞİK tarafından yapılan açıklamada, yaşananların yalnızca bir görüntü kaydı olmadığı savunularak, kadının rızası dışında özel alanının ve mahremiyetinin kamuoyunun önüne çıkarıldığı ifade edildi.

"TEŞHİRİ UTANDIRMA ARACINA DÖNÜŞTÜREN ANLAYIŞI REDDEDİYORUZ"

Açıklamada, kadınların bedenleri ve özel yaşamları üzerindeki söz hakkının yok sayılmasına karşı çıkıldığı belirtilirken, mahremiyet sınırlarının ihlal edilmesi ve teşhirin bir utandırma aracına dönüştürülmesi eleştirildi.

EŞİK, gözaltına alınan kadınların korku, şaşkınlık, bedenleri veya özel anları üzerinden teşhir edilmemesi gerektiğini savunarak, kamu gücünün kadınların mahremiyetini korumakla yükümlü olduğunu ifade etti.

"SORUMLULAR HAKKINDA ETKİN SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMELİ"

EŞİK açıklamasında, görüntülerin kim tarafından kaydedildiğinin, kimlere aktarıldığının ve nasıl kamuoyuna servis edildiğinin açıklanması çağrısında bulundu.

Açıklamada, sorumlular hakkında etkin bir soruşturma yürütülmesi talep edilirken, "Özel olan politiktir" vurgusu yapıldı.