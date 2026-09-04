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Mersin limanında kimyasal sızıntısı iddiası: Çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldı

Mersin limanında kimyasal sızıntısı iddiası: Çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldı

4.09.2026 09:52:00
Güncellenme:
İHA
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Mersin limanında kimyasal sızıntısı iddiası: Çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldı

Mersin Limanı'nda iddiaya göre bir konteynerin delinmesi sonucu gaz sızıntısu oldu. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla çok sayıda çalışanın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
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Mersin Limanı'nda iddiya göre bir konteynerin delinmesi sonucu gaz sızıntısı meydana geldi. İddiaya göre, yaşanan sızıntı nedeniyle limandaki operasyonlar geçici olarak durduruldu, çalışanlar tedbir amacıyla liman sahasının dışına çıkarıldı.

Gazdan etkilendiği öne sürülen çok sayıda çalışanın için bölgeye ambulanslar sevk edildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ilgili kurum ekiplerinin de gönderildiği öğrenildi.

Sağlık ekiplerinin bazı kişileri çevredeki hastanelere sevk ettiği bildirildi.

Öte yandan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İlgili Konular: #Mersin Limanı #sızıntı

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