Mersin'de 17 yaşındaki kız çocuğuna bıçaklı saldırı

26 Ocak 2022 Çarşamba, 11:23

Mersin’in Tarsus ilçesinde, merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Parkı içerisinde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle S.Y. (17) adlı kız çocuğu tartıştığı bir genç tarafından 5 yerinden bıçaklandı.

Çocuk yaralı olarak Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınırken, saldırgan kısa sürede Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı