Mersin'de 17 yaşındaki kız çocuğuna bıçaklı saldırı
Mersin’in Tarsus ilçesinde, 17 yaşındaki çocuk uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. 5 yerinden bıçaklanan çocuk tedavi altına alınırken saldırgan polis tarafından yakalandı.
Mersin’in Tarsus ilçesinde, merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Parkı içerisinde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle S.Y. (17) adlı kız çocuğu tartıştığı bir genç tarafından 5 yerinden bıçaklandı.
Çocuk yaralı olarak Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınırken, saldırgan kısa sürede Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı
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