Mersin'de '25 bin adet' uyuşturucu hap ele geçirildi

Yayınlanma: 01.11.2024 - 09:12

Güncelleme: 01.11.2024 - 09:12

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin çalışmasında Tarsus ve Toroslar ilçeleri sınırlarında 4 şüpheli belirlendi.

Ekipler, şüphelileri takibe alarak operasyon yaptı. 4 şüpheli yakalanırken adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda esrar, esrar tohumu, 25 bin 870 adet uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet av tüfeği, 26 adet sikke ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1’i tutuklandı,3’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.