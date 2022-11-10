Mersin'de eniştesini vurdu, başında bekledi

Mersin'de O.M., eniştesi Halit A.'yı av tüfeğiyle vurduktan sonra başında bekledi. Şüpheli kısa sürede yakalandı.

(DHA)
10 Kasım 2022 Perşembe, 09:32
Mersin'de eniştesini vurdu, başında bekledi
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Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. O.M., sokakta yürüyen teyzesinin kocası Halit A.'ya av tüfeğiyle ateş açarak, yaraladı.

Saçmaların isabet ettiği Halit A. kanlar içinde yere yığılırken, O.M. ise elindeki silahla bir müddet başında bekledi. Çevredekilerden 112'yi aramalarını isteyen şüpheli, daha sonra polisin geldiğini fark edince tüfeği atıp, olay yerinden kaçtı.

Şüphelinin, yaralının başında beklediği anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Ağır yaralanan Halit A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bölgeyi ablukaya alan polis, O.M.'yi fazla uzaklaşamadan yakalayarak, gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 


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