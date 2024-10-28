Mersin’de eş zamanlı operasyon: 97 şahıs yakalandı

Mersin polisi, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 97 kişiyi yakaladı.

Mersin’de eş zamanlı operasyon: 97 şahıs yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 28.10.2024 - 09:30

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde çeşitli suçlardan hapis cezası alan ve aranması bulunan şahıslarla ilgili çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında dolandırıcılık, gasp, yağma, hırsızlık, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, tehdit, 6136 Sayılı kanuna muhalefet gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalama emri bulunan şahıslar belirlendi.

Bunun üzerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler belirlenen adreslere baskın yaptı. Eş zamanlı çalışmada 97 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan biri, balkonda bulunan dolapların yan tarafından çıktı. Emniyete götürülen şahıslar hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.


Etiketler: #Mersin #Operasyon #Hapis Cezası

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