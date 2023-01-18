Mersin'de 'güven' operasyonu: 17 gözaltı kararı
Mersin'de çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen 17 şüphelinin yakalanması için 'güven' operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaralama, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarını işleyen ve silahlı kavga olayına karışan 17 şüpheliyi tespit etti.
192 POLİS KATILDI
Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler, operasyon için bu sabah düğmeye bastı.
192 polisin katılımıyla 17 adrese drone destekli 'güven' operasyonu düzenlendi.
Özel harekat timlerince demir kapıları koçbaşıyla kırılarak girilen evlerde şüpheliler gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet'e götürüldü.
10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaralama, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, '6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet' suçlarını işleyen ve silahlı kavga olayına karışan 17 şüphelinin yakalanması için düzenlenen 'güven' operasyonu kapsamında 10 şüpheliyi gözaltına aldı, 7 şüpheli aranıyor.
Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 164 adet fişek ele geçirildi.
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