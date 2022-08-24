Mersin'de iki katlı binadan 3 kamyon çöp çıktı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, atık biriktirildiği belirlenen iki katlı binadan 3 kamyon çöp çıkarıldı.
Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Çilek Mahallesi'ndeki binada atık biriktirildiği şikayeti üzerine harekete geçti.
Adrese giden ekipler, binanın girişi, merdiven boşluğu ve damında çok miktarda atık istiflendiğini belirledi.
Zabıta ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, binadan uzun uğraşlar sonucu iş makinesi yardımıyla 3 kamyon çöp çıkarıldı.
Toplanan atıklar, bertaraf tesisine götürüldü.
Video Haberler
- Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
- Rafting rehberi 17 yaşındaki Emre, akıntıya kapılan köpe
- Bursa’da tehlikeli yolculuk
- Ölen eşi ve 3 çocuğunun mezarlarını müzeye çevirdi
- Bursa'da hareketli dakikalar
- İstanbul'da korkunç kaza
- Müren balığını elleriyle besledi
- Esnaf isyan etti!
- Yaralı bulunan leylekler tedavi altına alındı
- Araçlar yolda kaldı
En Çok Okunan Haberler
-
- İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu
- Peker’in mülkü ‘Milli Parklar ve Bahçeler’e devredildi
- İmamlar seçim için sahada
- Erdoğan'ın mitingi ertelendi
- Marmaris'te safari aracı devrildi: Ölü ve yaralılar var
- Kavuncu'dan Cumhuriyet'e Yavaş açıklaması
- Ölümden saniyelerle kurtuldu
- 'Yüzde 100’lük fiyat artışı olabilir'
- Erdoğan görünce 'toplanın' dedi
- '3 milyon Suriyeliye vatandaşlık' iddiası