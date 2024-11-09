Mersin'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Mersin'in Mut ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Zeynel Abidin Yaren (44) hayatını kaybetti, Zafer Özkurt yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sularında Mut-Ermenek karayolu Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi.
Zafer Özkurt yönetimindeki 70 ACA 091 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen plakası tespit edilemeyen Zeynel Abidin Yaren'in kullandığı motosiklet çarpıştı.
Kazada Zeynel Abidin Yaren olay yerinde hayatını kaybetti, yaralı otomobil sürücüsü Zafer Özkurt ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Mersin #otomobil #motosiklet
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