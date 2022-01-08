Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Mersin'de 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen hava destekli şafak operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

DHA
08 Ocak 2022 Cumartesi, 10:03
Mersin'de uyuşturucu operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti, kent merkezinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli operasyon düzenledi.

550 polisin katıldığı narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda 85 adreste arama yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.


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