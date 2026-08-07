Meslektaşını vuran avukat tutuklandı

Olay, Ali İhsan Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, avukat U.Ç. ile avukat Gökhan Katırcı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında U.Ç., yanında bulunan tabancayla Gökhan Katırcı'ya ateş ederek iki yerinden vurdu. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine Katırcı bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan avukat U.Ç. ise polis ekiplerinin takibi sonrası olaydan yaklaşık yarım saat sonra kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.