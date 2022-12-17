Messi'nin gol atması için 2 bin kişilik 'lokma' dağıttırdı
Bursa'da, Katar'da yarın oynanacak Dünya Kupası final maçında, Arjantinli Lionel Messi'nin Fransa karşısında gol atması için 2 bin kişilik lokma dağıtıldı.
İnegöl ilçesi esnafından Hikmet Işık, yarın Katar'da oynanacak Dünya Kupası final maçı öncesi, İnegöl Belediye Meydanı'nda lokma dağıttırdı.
Tatlıcı ile anlaşan Işık, Arjantin'in yıldızı Lionel Messi'nin Fransa karşısında gol atması için 2 bin kişilik lokma dağıtımı yaptırdı.
"LIONEL MESSİ HAYRINA"
Lokmacı aracındaki 'Lionel Messi hayrına' yazılı kağıt ise dikkat çekti. Meydandan geçenler de ikram edilen lokmalardan yedi.
"MESSİ ÜZERİNDEN MARADONA'NIN RUHUNA GÖNDERDİK"
Kupayı Arjantin'in almasını istediklerini belirten Hikmet Işık, "Malum pazar günü final maçı oynanacak. Messi'ye karşı bir hayranlık var ama işin doğrusu Messi üzerinden Maradona'ya atıfta bulunup, onun ruhuna gönderdik aslında. Kupayı Arjantin'in almasını istiyoruz. Temennimiz; Messi'nin de gol atıp, Maradona'ya armağan etmesi. O yüzden bu lokmayı dağıttık. Afiyet olsun" dedi.
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