Meteoroloji açıkladı: 10 Temmuz 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 15°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 19°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 19°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 14°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 22°C, 34°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 23°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 22°C, 34°C

Parçalı az bulutlu

MUĞLA 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

ADANA 24°C, 32°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimleri ile zamanla il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 30°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 16°C, 33°C

Parçalı bulutlu, güneybatı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 22°C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, Çankırı'nın kuzey kesimleri ile Konya'nın güney ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA 17°C, 31°C

Parçalı çok bulutlu, güney ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 13°C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 17°C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 13°C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu,Gümüşhane ve Bayburt dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 17°C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 22°C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 28°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 21°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 11°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık