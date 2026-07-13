Meteoroloji açıkladı: 11 Temmuz 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz (Sinop haric), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimler ile Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği, zamanla batısı parçalı çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Toroslar Mevkii'nin öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin (Sinop haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel ağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık