Meteoroloji açıkladı: 16 Temmuz 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz,in iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise mevzi sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 kg/m2) olması bekleniyor.
Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 33°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 kg/m2) olması bekleniyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 kg/m2) olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 kg/m2) olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu
VAN °C, 29°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık