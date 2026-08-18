Meteoroloji açıkladı: 18 Ağustos 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ile Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye, Kayseri'nin doğusu, Sivas, Kastamonu'nun güneyi, Tokat, Ordu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar ise; genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 32°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kayseri'nin doğusu ile Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

NİĞDE °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kastamonu'nun güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 32°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu