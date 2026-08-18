Meteoroloji açıkladı: 18 Ağustos 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ile Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye, Kayseri'nin doğusu, Sivas, Kastamonu'nun güneyi, Tokat, Ordu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar ise; genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 32°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kayseri'nin doğusu ile Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
NİĞDE °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kastamonu'nun güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
RİZE °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu