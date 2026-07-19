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Meteoroloji açıkladı: 19 Temmuz 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 19 Temmuz 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

19.07.2026 07:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Meteoroloji açıkladı: 19 Temmuz 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19 Temmuz Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin edilirken, İstanbul'da termometrelerin 28, Bursa'da 35, Çanakkale'de ise 36 dereceyi göstermesi bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz bölgesinin doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Bayburt ve Artvin çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güney kesimlerde yer yer güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

BURSA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu 

ÇANAKKALE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu 

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu 

KIRKLARELİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu 

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

ADANA °C, 35°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 36°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

ANKARA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu 

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu 

KONYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu 

YOZGAT °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu 

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 30°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 17°C, 32°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 12°C, 32°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 28°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Bayburt ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

AMASYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

KARS °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

MALATYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

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