Meteoroloji açıkladı: 2 Eylül 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.
7 KENT İÇİN SAĞANAK UYARISI
Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ilk saatlerde Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısı ile Bolu çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya'nın batı kesimlerinde sabah ilk saatlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 21°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 21°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Mersin'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 23°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Bolu çevrelerinin puslu yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 30°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
DÜZCE 17°C, 29°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 20°C, 29°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 26°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 31°C
Parçalı bulutlu
RİZE 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 19°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 9°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 8°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 17°C, 32°C
Parçalı bulutlu
VAN 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 22°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 23°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 25°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu