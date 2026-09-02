Meteoroloji açıkladı: 2 Eylül 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

7 KENT İÇİN SAĞANAK UYARISI

Doğu Karadeniz kıyıları, Mersin'in Toroslar mevkii, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ilk saatlerde Marmara'nın doğusu, Trakya'nın batısı ile Bolu çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya'nın batı kesimlerinde sabah ilk saatlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 21°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 21°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Mersin'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Bolu çevrelerinin puslu yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 30°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

DÜZCE 17°C, 29°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 20°C, 29°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 26°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 31°C

Parçalı bulutlu

RİZE 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 32°C

Parçalı bulutlu

VAN 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 22°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 23°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 25°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu