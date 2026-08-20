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Meteoroloji açıkladı: 20 Ağustos 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 20 Ağustos 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

20.08.2026 07:28:00
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Haber Merkezi
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Meteoroloji açıkladı: 20 Ağustos 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, sıcaklıklar batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerine çıkacak. Doğu Karadeniz kıyıları ile bazı doğu illerinde sağanak beklenirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı kesimleri için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece, iç kesimlerinde 1-3 derece üzerinde, doğu kesimlerinde ise normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, zamanla Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

NİĞDE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

BOLU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu 

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu 

SİNOP °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede rüzgarın kuzeyli yönlerden zamanla kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. 

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren rüzgarın Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık 

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık 

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık 

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

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