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Meteoroloji açıkladı: 20 Temmuz 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 20 Temmuz 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

20.07.2026 07:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Meteoroloji açıkladı: 20 Temmuz 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 20 Temmuz Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürecek. Kuzey kesimlerde yerel sağanak beklenirken, İstanbul'da parçalı ve az bulutlu, 33 derece sıcak bir hava etkili olacak.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kastamonu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

BURSA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu 

ÇANAKKALE °C, 37°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu 

KIRKLARELİ °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu 

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık 

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık 

MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık 

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık 

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

ANKARA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu 

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu 

KONYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu 

YOZGAT °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu 

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Rize çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu

VAN °C, 29°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

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