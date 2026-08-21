Meteoroloji açıkladı: 21 Ağustos 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının; batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

NİĞDE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu,

TRABZON °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

MALATYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 31°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık