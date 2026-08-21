Meteoroloji açıkladı: 21 Ağustos 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının; batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
NİĞDE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu,
TRABZON °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 31°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık