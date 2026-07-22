Meteoroloji açıkladı: 22 Temmuz 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ve Van'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul, Kocaeli Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli bekleniyor.

BURSA °C, 36°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 36°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 34°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 34°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Kıyı kesimleri az bulutlu ve açık, iç kesimleri ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Batısı parçalı ve az bulutlu, doğusu ile iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu

VAN °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık