Meteoroloji açıkladı: 23 Temmuz 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Tekirdağ, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İstanbul ve Zonguldak çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, İstanbul ve Zonguldak çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 20°C, 28°C

Sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 24°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 21°C, 29°C

Sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 29°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI 17°C, 33°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 21°C, 27°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 15°C, 25°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 20°C, 27°C

Yağışların, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 15°C, 30°C

sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 26°C

Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 34°C

öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 21°C, 30°C

iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 30°C

öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 29°C

öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 13°C, 29°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 20°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 29°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 31°C, 41°C

Az bulutlu ve açık