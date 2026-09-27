Meteoroloji açıkladı: 27 Eylül 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne dışında), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Tunceli, Elazığ, Muş, Erzurum Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum ve Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise, genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum ve Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

14 İL İÇİN SARI KODLA UYARI

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Uşak.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, böle genelinin (Edirne dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul çevreleri ile Kocaeli ve Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimlerinde, akşam saatlerinden sonra il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısı ile Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde güney kesimlerinde, gece saatlerinden sonra il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

NEVŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Muş, Erzurum ve Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 33°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 34°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C

Parçalı bulutlu