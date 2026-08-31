Meteoroloji açıkladı: 31 Ağustos 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Van çevreleri ile Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş’ın batı ve Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu

UŞAK °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu

BURDUR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 22°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 23°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu