Meteoroloji açıkladı: 31 Ağustos 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Van çevreleri ile Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş’ın batı ve Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu
UŞAK °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu
BURDUR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 23°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu