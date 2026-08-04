Meteoroloji açıkladı: 4 Ağustos 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz (Düzce ve Sinop hariç) Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleri ile Giresun’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 22°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 22°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 20°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 24°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 26°C, 33°C
Öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı
BURDUR 21°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Düzce ve Sinop hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 28°C
Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 19°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 14°C, 29°C
Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 20°C, 27°C
Sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 23°C, 28°C
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 23°C, 28°C
Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Öğle Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 14°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 23°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 28°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 43°C
Az bulutlu ve açık