Meteoroloji açıkladı: 4 Ağustos 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz (Düzce ve Sinop hariç) Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleri ile Giresun’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 21°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 22°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 20°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 24°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 26°C, 33°C

Öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı

BURDUR 21°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 21°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Düzce ve Sinop hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 28°C

Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 19°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 14°C, 29°C

Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, 27°C

Sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 23°C, 28°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 23°C, 28°C

Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Öğle Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 14°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 23°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 28°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 43°C

Az bulutlu ve açık