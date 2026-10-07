Meteoroloji açıkladı: 7 Ekim 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıkların yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerinde normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise; yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Hatay kıyıları, öğleden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Antalya'nın batı ve doğu kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ve doğu kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 19°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin batı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

MARDİN °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı bulutlu