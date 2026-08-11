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Meteoroloji'den 5 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji'den 5 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı

11.08.2026 10:50:00
Güncellenme:
ANKA
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Meteoroloji'den 5 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan'da beklenen yerel kuvvetli yağışlar nedeniyle yurttaşları uyardı.
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MGM'nin hava durumu tahminlerine göre, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MGM, yağışların, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacağını bildirdi.

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceğini açıklayan MGM, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceğini kaydetti.

Rüzgarın ise Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli eseceğini belirten MGM yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yurttaşları uyardı.

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